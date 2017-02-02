Виновному в ДТП с восемью погибшими грозит семь лет тюрьмы

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»

Москва, , 10:33 — REGNUM Водителю автомобиля Toyota, нарушившему правила дорожного движения и спровоцировавшему аварию с человеческими жертвами, грозит до семи лет лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальная санкция по статье составляет семь лет.

Предполагаемый виновник ДТП находится в Первой градской больнице Москвы, там же под наблюдением врачей находятся еще трое пострадавших. Их состояние врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое.

Напомним, 1 февраля на Варшавском шоссе в районе деревни Коротыгино водитель врезался в микроавтобус УАЗ, выехав на встречную полосу. От удара УАЗ загорелся, машина выгорела дотла. Жертвами ДТП стали восемь человек.