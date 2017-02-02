Под руинами обрушившихся зданий в Китае могут оставаться 9 человек

Ханчжоу, Китай, , 10:31 — REGNUM Власти провинции Чжэцзян сообщили новые подробности о ЧП, произошедшем в уезде Вэньчан, где обрушились четыре пятиэтажных здания. По обновленным данным, под руинами обрушившихся строений могут быть 9 человек.

По словам властей, количество жертв могло бы быть значительно больше, однако из-за того, что большинство жителей покинули свои дома и отправились в гости отмечать наступление нового года по лунному календарю, в момент катастрофы в зданиях находись члены всего 2 семей, пишет «Синьхуа».

«По прибытию на место ЧП мы обнаружили полностью разрушенные дома. Сначала не удалось даже определить их точное количество. Соседние дома также получили серьезные повреждения, разборы завалов проводятся практически вручную для того, чтобы не травмировать тех, кто может находится под завалами и не вызвать обрушение соседних строений», — рассказал журналистам один из спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, обрушение зданий произошло 2 февраля примерно в 8:05 по местному времени. В настоящее время на месте обрушения трех зданий развернут мобильный штаб спасателей.

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