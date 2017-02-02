На востоке Индии маоисты убили восемь полицейских
Нью-Дели, 2 февраля 2017, 10:29 — REGNUM По меньшей мере восемь полицейских были убиты в результате взрыва мины на востоке Индии, предположительно, заложенной повстанцами-маоистами, сообщает Associated Press.
Четыре человека погибли на месте, еще четверо скончались в больнице.
Правительство Индии заявляет, что повстанцы-маоисты представляют наибольшую внутреннюю угрозу для страны. Они действуют в 20 из 29 штатов, тогда как количество членов движения оценивается тысячами.
Маоисткое движение в Индии насчитывает свыше 50 лет истории. Боевики, вдохновленные идеями китайского революционера Мао Цзэдуна, регулярно вступают в вооруженное противостояние с индийскими властями.
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