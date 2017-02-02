В результате перестрелки на границе КНР уничтожены двое наркоторговцев

Пекин, , 10:15 — REGNUM Правоохранительные органы КНР провели операцию по задержанию международных наркоторговцев на границе Китая и Мьянмы. Преступники оказали сопротивление, в результате чего оба наркоторговца были убиты, двое полицейских получили огнестрельные ранения.

В автомобиле преступников были обнаружены 330 кг героина, амфетамина и опиума, пистолет, патроны к нему, а также несколько гранат. При задержании один из преступников был убит на месте, второй скончался от полученных травм в больнице, пишет «Сина синьвэнь».

В ноябре 2016 г. в провинции Юньнань завершилась совместная операция правоохранительных органов КНР, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама. В результате успешной операции полицейским удалось арестовать 9,927 наркоторговцев.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в результате операции, которая длилась 3 месяца спецслужбам 6 государств удалось изъять 12,7 тонн наркотических веществ.

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