Населенные пункты на юге ДНР попали под обстрел ВСУ

«Сейчас мы (власти ДНР) фиксируем обстрелы по окраинам населенных пунктов Саханка, Ленинское и других»

Донецк, , 10:09 — REGNUM Южные районы Донецкой народной республики (ДНР) подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом представитель администрации Новоазовского района сообщил РИА Новости.

«Сейчас мы (власти ДНР) фиксируем обстрелы по окраинам населенных пунктов Саханка, Ленинское и других, расположенных рядом с ними, — сообщил источник. — На окраинах населенного пункта Саханка было зафиксировано почти 20 артиллерийских разрывов».

Представитель администрации Новоазовского района добавил, что информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2017 г. источник в оперативном командовании ДНР проинформировал, что за минувшие сутки ВСУ более 3 тыс. раз нарушили режим прекращения огня, применив РСЗО «Град» (490 раз), БМП — 83, минометы — 842 раза, танки — 6 раз, ЗУ, РПГ, АГС и стрелковое оружие — 756 раз.

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