Пассажирский Boeing задержался в аэропорту Благовещенска из-за повреждений

Благовещенск, , 09:59 — REGNUM Пассажирский Boeing, прибывший из Москвы в город Благовещенск был повреждён в ходе технического обслуживания. Самолёт будет заменён, а вылет рейса в Москву задерживается до 19:30. Об этом сообщили в благовещенском аэропорту Игнатьево.

Уточняется, что самолёт принадлежит авиакомпании «ВИМ-Авиа». В Благовещенск из аэропорта Домодедово (Москва) он прибыл в исправном состоянии.

Повреждение получила одна из деталей воздушного судна — на этапе подготовки к вылету. В авиакомпании решили заменить самолёт. Вылет задерживается, иногородних пассажиров рейса разместили в гостинице.

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