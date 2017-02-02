Пассажирский Boeing задержался в аэропорту Благовещенска из-за повреждений
Благовещенск, 2 февраля 2017, 09:59 — REGNUM Пассажирский Boeing, прибывший из Москвы в город Благовещенск был повреждён в ходе технического обслуживания. Самолёт будет заменён, а вылет рейса в Москву задерживается до 19:30. Об этом сообщили в благовещенском аэропорту Игнатьево.
Уточняется, что самолёт принадлежит авиакомпании «ВИМ-Авиа». В Благовещенск из аэропорта Домодедово (Москва) он прибыл в исправном состоянии.
Повреждение получила одна из деталей воздушного судна — на этапе подготовки к вылету. В авиакомпании решили заменить самолёт. Вылет задерживается, иногородних пассажиров рейса разместили в гостинице.
Читайте также: Экс-сотрудник аэропорта Толмачево признан виновным в повреждении самолета
Читайте ранее в этом сюжете: Летевший из Москвы в Пермь Boeing совершил вынужденную посадку в Казани