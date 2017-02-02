Циклон «отменил» все авиарейсы в аэропорту Чукотки
Анадырь, 2 февраля 2017, 09:54 — REGNUM Все внутренние и междугородние рейсы в аэропорту Чукотки отменены из-за бушующего в регионе циклона. Об этом сообщает в четверг, 2 февраля, Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу.
«В окружном аэропорту до 3 февраля отменены все внутренние и междугородние рейсы, пассажиры с задержанных рейсов размещены в гостиницах», — говорится в сообщении.
Кроме того, из-за непогоды в поселках Угольные Копи и Энмилен произошли кратковременные отключения электроэнергии.
«Энергоснабжение восстановлено, все системы жизнеобеспечения населения и объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Представители ведомства предупредили местных жителей о возможных нарушениях в работе транспорта, энергетики и других объектов экономики, а также рекомендовали ограничить выезд за пределы населенных пунктов на время действия штормового предупреждения.