Во втором энергоблоке АЭС «Фукусима-1» найдено крупное отверстие

Токио, , 09:27 — REGNUM После изучения изображений, полученных специальным зондом во втором энергоблоке аварийной японской АЭС «Фукусима-1», специалисты заявили о наличии двухметрового отверстия в области стальных опор под реактором. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Предположительно, отверстие могло образоваться из-за ядерного топлива, которое прожгло корпус реактора и вытекло наружу. Топливо могло расплавиться во время аварии на АЭС.

Ранее, 30 января под вторым реактором аварийной АЭС был обнаружен бугорок, предположительно содержащий радиоактивные отходы.

В дальнейшем аварийный объект будет исследовать оснащенный камерой робот. В середине февраля его запустят в зону повреждения, чтобы установить, сколько ядерного мусора там находится.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2011 года в японской префектуре Фукусима произошло самое сильное в истории страны землетрясение. Жертвами толчков и последовавшего за ними цунами стали 16 тыс. жителей Фукусимы и окрестных провинций. На АЭС «Фукусима-1» произошла авария и утечка радиоактивного топлива, на сегодняшний день станция законсервирована.

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