Четверг, 02 Февраля 2017 года
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Во втором энергоблоке АЭС «Фукусима-1» найдено крупное отверстие

Происшествия
Оно могло образоваться из-за ядерного топлива, которое прожгло корпус реактора и вытекло наружу

Токио, 2 февраля 2017, 09:27 — REGNUM  После изучения изображений, полученных специальным зондом во втором энергоблоке аварийной японской АЭС «Фукусима-1», специалисты заявили о наличии двухметрового отверстия в области стальных опор под реактором. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Предположительно, отверстие могло образоваться из-за ядерного топлива, которое прожгло корпус реактора и вытекло наружу. Топливо могло расплавиться во время аварии на АЭС.

Ранее, 30 января под вторым реактором аварийной АЭС был обнаружен бугорок, предположительно содержащий радиоактивные отходы.

В дальнейшем аварийный объект будет исследовать оснащенный камерой робот. В середине февраля его запустят в зону повреждения, чтобы установить, сколько ядерного мусора там находится.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2011 года в японской префектуре Фукусима произошло самое сильное в истории страны землетрясение. Жертвами толчков и последовавшего за ними цунами стали 16 тыс. жителей Фукусимы и окрестных провинций. На АЭС «Фукусима-1» произошла авария и утечка радиоактивного топлива, на сегодняшний день станция законсервирована.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии под реактором АЭС «Фукусима-1» ищут радиоактивные отходы

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Землетрясение, цунами и авария на АЭС в Японии
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