Брошенное судно «Еруслан» тонет в Амурском заливе

На место направлены специалисты Главного управления МЧС по Приморскому краю

Владивосток, , 09:05 — REGNUM Брошенный теплоход «Еруслан», горевший в Амурском заливе неподалеку от Владивостока, начал погружаться в воду. Об этом 2 февраля сообщает Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора.

«Ориентировочно, в районе 10 часов (по местному времени), визуально наблюдался значительный дифферент судна на корму и правый борт», — говорится в сообщении.

О происшествии проинформированы соответствующие службы и ведомства. На место направлены специалисты Главного управления МЧС по Приморскому краю, которым предстоит выяснить причины затопления судна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 февраля в Амурском заливе на покинутом судне «Еруслан» произошел пожар. К утру на место прибыли спасатели пожарного гарнизона, которые констатировали, что пламя погасло самостоятельно.

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