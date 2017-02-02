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Взятка для оренбургского чиновника: фирма оштрафована на 500 тыс. рублей

Происшествия
Самарская фирма передала главе района денежное вознаграждение и рассчитывало на быстрое продвижение необходимых организации документов, касающихся проектирования и строительства
Правосудие
AJEL
Правосудие

Переволоцкий, Оренбургская область, 2 февраля 2017, 08:52 — REGNUM  Самарская фирма понесла административное наказание за взятку, переданную главе Переволоцкого района. За незаконные действия чиновник получил 80 тыс. рублей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

По данным надзорного ведомства, ООО «Технопроект» осуществляло на территории Оренбуржья проектирование и строительство объектов капитального строительства для сбора и утилизации попутного нефтяного газа. В июне 2015 года исполнительный директор фирмы договорился с главой района Вадимом Виноградовым о подписание постановления об утверждении проекта планировки территории в обход установленной Градостроительным кодексом процедуры. Согласно договоренности размер вознаграждения должен был составить 100 тыс. рублей. За незаконные действия через посредника Виноградов получил 80 тыс. рублей.

За коррупционное правонарушение (по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица») Переволоцкий райсуд оштрафовал ООО «Технопроект» на 500 тыс. рублей. Постановление судьи в законную силу не вступило.

Стоит отметить, что в декабре 2016 года исполнительный директор самарской фирмы понес уголовное наказание. Он осужден за дачу взятки через посредника в значительном размере к наказанию в виде штрафа в размере 650 тыс. рублей.

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Напомним, за полгода до этого за получение взяток понес уголовное наказание Вадим Виноградов. Дело чиновника стало одним из резонансных коррупционных дел 2015 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года чиновник задержан с поличным при получении 1,2 млн рублей. Суд приговорил его к восьми годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 13,5 млн рублей, а также лишил права занимать государственные должности и должности муниципальной службы, связанные с осуществлением функций представителя власти в течение трех лет.

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