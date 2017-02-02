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МИД КНР: Пропавшие у берегов Малайзии туристы, вероятнее всего, погибли

Происшествия
Тела пропавших туристов могут начать искать с помощью подводных аппаратов

Куала-Лумпур, 2 февраля 2017, 08:37 — REGNUM  Генеральный консул КНР в Малайзии Чэнь Пэйцзе направил властям страны просьбу провести подводные поиски пропавших в результате кораблекрушения туристов. По словам китайского дипломата, существует вероятность, что 5 граждан КНР, числящиеся в настоящий момент пропавшими без вести, погибли, а их тела могли запутаться среди многочисленных рыболовецких сетей, расставленных в указанном районе.

В заявлении китайского консула отмечается, что глубина в районе кораблекрушения составляет около 50 метров, поэтому для проведения поисков могут быть привлечены подводные аппараты. Власти Малайзии пока никак не отреагировали на запрос дипломата, пишет «Синьхуа».

Судно с 28 китайскими туристами и тремя членами экипажа потеряло контакт с берегом 28 января вскоре после того, как покинуло порт города Кота-Кинабалу. Как выяснилось, в результате серьёзного шторма корабль потерпел крушение. Не считая шести пропавших без вести, трое туристов были найдены погибшими, в то время как 22 человека, включая капитана корабля и еще одного члена экипажа, были спасены.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел КНР подтвердил информацию о том, что точный список граждан КНР, пропавших в результате кораблекрушения у берегов Малайзии, до сих пор не составлен. По словам дипломата, процесс составления списка осложняется тем, что регистрация пассажиров при посадке на судно проводилась без соблюдения требований.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД КНР: Точный список фамилий пропавших туристов до сих пор не составлен

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