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В Прикамье собака напала на 5-летнего мальчика

Происшествия
Животное отгрызло у ребенка ушные раковины. Врачи диагностировали у ребенка неврит и шок первой степени

Кунгур, Пермский край, 2 февраля 2017, 08:20 — REGNUM  В городе Кунгуре Пермского края правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения бойцовой собаки на пятилетнего ребенка. Мальчик получил множественные раны лица и травматическую ампутацию ушных раковин, сообщает ряд местных СМИ.

Ребенок был доставлен в отделение реанимации. После «общения» с собакой мальчик находился в шоковом состоянии.

По предварительным данным правоохранительных органов, ребенок жил в семье опекуна. В декабре опекун взяла у знакомых их собаку бойцовской породы для временного содержания. Пес содержался в отдельной комнате, но мальчик пробрался к животному, чтобы поиграть. Во время игры собака напала на ребенка. Пенсионерка, прибежавшая на громкий плач ребенка, оттащила собаку и вызвала скорую помощь.

Местная полиция отказала в возбуждении уголовного дела, но прокуратура признала данное постановление необоснованным и отменила его. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установит, какой тяжести вред был причинен малышу. Также будет дана юридическая оценка действиям опекуна и ее родственницы, которые оставили ребенка без присмотра с бойцовой собакой, сообщает телекомпания «РифейПермь»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, число обратившихся за медицинской помощью в связи с укусами животными в 2016 году на 6,1% по сравнению с 2015 годом (6202 человек — в 2016 году и 5841 человек — в 2015 году).

Напомним, в августе 2016 года в Перми от нападения собаки также бойцовской породы пострадала пятилетняя девочка. Животное откусило лицо и сняла скальп. Девочка прошла через многочасовую операцию и впала в кому.

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