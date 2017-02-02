Под завалами обрушившихся зданий в Китае могут быть люди

Пекин, , 08:09 — REGNUM Правоохранительные органы провинции Чжэцзян подтвердили информацию о том, что под руинами обрушившихся в уезде Вэньчэн зданий могут находится люди. По неподтвержденной информации в момент обрушения в зданиях находились 6 местных жителей.

ЧП в уезде Вэньчан провинции Чжэцзян произошло 2 февраля примерно в 8:05 по местному времени. В настоящее время на месте обрушения трех зданий развернут мобильный штаб спасателей, пишет «Сина синьвэнь».

Пропавших людей ищут с помощью собак. Китайские спасатели приступили к разбору завалов. Полиция провинции Чжэцзян сообщила, что тяжелая техника при разборе пока не задействована, так как это может привести к гибели тех, кто находится под завалами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причины обрушения трех зданий до сих пор неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 октября в городском округе Суйхуа провинции Хэйлунцзян произошло частичное обрушение строящегося многоэтажного здания. Жертвами ЧП стали 3 граждан КНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Обрушение здания в КНР: есть жертвы