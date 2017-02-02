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Полмиллиона на откуп: Под Волгоградом ростовчанин дал взятку полицейскому

Происшествия
Подозреваемый задержан с поличным

Волгоград, 2 февраля 2017, 08:05 — REGNUM  В Волгоградской области на коррупции «погорел» горе-предприниматель. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СКР 2 февраля, в даче крупной взятки стражу порядка заподозрили 31-летнего жителя Ростовской области.

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Ранее мужчина был уличён в мошеннических действиях. Как оказалось, он занимался оптовой скупкой различных товаров. Однако взвешивая грузовые машины, на которых привозили товар, предприимчивый ростовчанин с помощью электронного прибора искусственно занижал их вес на десятки тонн. Продавцам товар он оплачивал за минусом этого «неучтенного» веса.

Желая избежать уголовной ответственности, мужчина решил «договориться» с полицейским. Свою свободу он оценил в полмиллиона рублей. Передача денег состоялась 31 января. Подозреваемого задержали с поличным. В ходе допроса он сразу же признал свою вину в содеянном.

Вероятнее всего, коммерсанта отправят в СИЗО. Вопрос о мере пресечения в отношении него решается. Уголовное дело в отношении него возбуждено по п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий).

Добавим, что за последние пять лет в Волгоградской области наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. Так, если с 2012 по 2014 года выявлялось таких злодеяний более тысячи в год, то в 2015 показатель снизился до 849 преступлений. За неполный 2016 год коррупционных преступлений было зарегистрировано около 670.

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