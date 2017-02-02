В США заключенные мужской тюрьмы захватили заложников

В здании, захваченном взбунтовавшимися заключенными, могло находиться в момент, когда был подан сигнал опасности, от 150 до 200 человек

Смирна, США, , 08:05 — REGNUM В США заключенные тюрьма в штате Дэлавер захватили и удерживаютв заложниках пять человек из числа сотрудников учреждения, сообщает AssociatedPress.

Инцидентпроизошел в исправительном учреждении максимально строго режима James T. Vaughn Correctional Center в городе Смирна. В здании, захваченном взбунтовавшимися заключенными, могло находиться в момент, когда был подан сигнал опасности, от 150 до 200 человек.

Уточняется, что преступники захватили пять человек — четырехохранников и консультанта. Одного из заложников уже освободили, он получилнезначительные травмы. Сотрудники правоохранительных органов и представителиадминистрации тюрьмы ведут переговоры с заключенными.

По словам одного из заключенных, причиной бунта стала политиканового президента США Дональда Трампа: они считают, что теперь в тюрьмах станеттолько хуже. Заключенные требуют предоставить им возможность для эффективнойреабилитации и объяснить, как администрация тюрьмы распределяет выделенные имвластями средства.

В настоящее время тюрьма окружена десятками сотрудников полиции, тюрьмы штата переведены на особый режим безопасности. Всего в тюрьме James T. Vaughn Correctional Center содержится 2,5 тыс. заключенных, в других зданияхситуация под контролем.