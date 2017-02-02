Коммунальное ЧП: 1,5 тыс. краснодарцев остались без тепла

Теплоноситель в дома горожан вернули только спустя четыре часа

Краснодар, , 07:48 — REGNUM Жителям Краснодара пришлось четыре часа сидеть без тепла. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 2 февраля, ресурс пришлось временно отключить из-за аварии.

Подземную теплотрассу прорвало по улице Уральской, 158. Сообщение о коммунальном происшествии поступило в единую диспетчерскую службу накануне в 18:35.

Без тепла оставались шесть многоквартирных домов — это 1,5 тыс. человек. Социальные объекты в зону отключения не попали.

Сотрудники «Краснодартеплоэнерго» сразу же приступили к ликвидации последствий аварии.

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Полностью восстановить теплоснабжение удалось через четыре часа. Вновь батареи в домах краснодарцев стали горячими ближе к полуночи.

Добавим, что на сегодня износ котельных и тепловых сетей в Краснодарском крае приблизился к 70%. Для кардинального изменения ситуации в ближайшие пять — семь лет потребуются многомиллиардные вложения.

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