Четверг, 02 Февраля 2017 года
08:03:43 МСК

Коммунальное ЧП: 1,5 тыс. краснодарцев остались без тепла

Происшествия
Теплоноситель в дома горожан вернули только спустя четыре часа

Краснодар, 2 февраля 2017, 07:48 — REGNUM  Жителям Краснодара пришлось четыре часа сидеть без тепла. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 2 февраля, ресурс пришлось временно отключить из-за аварии.

Подземную теплотрассу прорвало по улице Уральской, 158. Сообщение о коммунальном происшествии поступило в единую диспетчерскую службу накануне в 18:35.

Без тепла оставались шесть многоквартирных домов — это 1,5 тыс. человек. Социальные объекты в зону отключения не попали.

Сотрудники «Краснодартеплоэнерго» сразу же приступили к ликвидации последствий аварии.

Также по теме: Авария оставила без воды и тепла 12 школ и детсадов Краснодара

Целый микрорайон Краснодара остался без воды

Полностью восстановить теплоснабжение удалось через четыре часа. Вновь батареи в домах краснодарцев стали горячими ближе к полуночи.

Добавим, что на сегодня износ котельных и тепловых сетей в Краснодарском крае приблизился к 70%. Для кардинального изменения ситуации в ближайшие пять — семь лет потребуются многомиллиардные вложения.

Читайте ранее в этом сюжете: Авария оставила без тепла 3 тыс. жителей Сочи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на теплосетях
Главное сегодня
NB!
02.02.17
SCMP: Между КНР и США — правила «мягкой игры» или хаос переговоров?
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Порошенко планирует провести референдум о вступлении Украины в НАТО
БерлинГермания Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
02.02.17
Китайские СМИ: Трамп пытается перенять характер Джексона, Никсона и Рейгана
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Пушков: Конфликт Савченко и Порошенко будет лишь нарастать
МоскваРоссия Дело Савченко Политика
NB!
02.02.17
Военные США подтверждают, что «возможно, убили гражданских» в Йемене
ВашингтонСША «Аль-Каида» Политика
NB!
02.02.17
Глава МИД Германии летит в США, чтобы «помириться» с Трампом
БерлинГермания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и ОДКБ
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
02.02.17
На учениях в США истребитель F-16 по ошибке открыл огонь по своим
Санта-ФеСША Военные учения Происшествия
NB!
02.02.17
Елена ХаненковаКитай: великая стратегия Поднебесной в XXI веке
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
01.02.17
Борис МарцинкевичЭлектроэнергетика Сахалина XXI века
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
01.02.17
Анастасия БольшаковаПолгода применения «закона о шлепках»: криминализация семьи удалась!
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
Брюссель поддержал «антикоррупционную революцию» в Румынии
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
01.02.17
Ярославское правительство «изобрело велосипед»
ЯрославльРоссия Реформа ЖКХ Экономика
NB!
01.02.17
Захарченко обещает возобновить подачу воды в Донецк и Макеевку
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
01.02.17
Савченко: Порошенко – враг украинского народа
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
01.02.17
Гавайский вулкан кипятит океанский прибой. Видео
ГавайиСША Извержения вулканов Наука
NB!
01.02.17
Россия устанавливает пограничную зону с Белоруссией
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
01.02.17
«Тимошенко повезла Трампу план урегулирования украинского конфликта»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Мадридские фанаты — украинскому футболисту: «Мерзавец, вон отсюда!»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Бывший мэр Мурманска считает, что снежного коллапса в городе не было
МурманскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
01.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 1 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Миронов: «Кто-то еще хочет «попилить» на «Зенит-Арене»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
ещё главное