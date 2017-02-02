Спецтехника МЧС РФ поможет Алтаю в борье с паводком

Барнаул, , 07:46 — REGNUM Алтай готовится к сильному наводнению. Согласно прогнозу развития ситуации, весной в зону подтопления могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов. Чтобы оценить степень готовности спасательных формирований к реагированию на возникновение различных угроз, в Барнаул накануне поздно вечером 1 февраля прибыл глава МЧС России Владимир Пучков. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в ходе заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владимир Пучков поручил доставить в Алтайский край специальную спасательную технику для борьбы с весенним паводком.

Речь идет о переброске в регион всего необходимого для ликвидации последствий паводка: суден на воздушных подушках, а также дополнительных плавсредств. В ходе заседания Глава МЧС России поручил органам местного самоуправления проверить запасы наличие материальных ресурсов и мобильной генерации. «Проверьте все социально-значимые объекты: больницы, объекты с круглосуточным пребыванием людей — необходимо, чтобы генераторы были в наличии», — сказал министр.

В свою очередь, губернатор Алтайского края Александр Карлин подчеркнул, что мероприятия по подготовке и прохождению паводковых вод в течение всего первого полугодия будут приоритетным направлением деятельности краевой территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Для региона время половодья — одно из самых напряженных: в 2014 году край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение, тогда от большой воды пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тысяч человек, общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. В 2015 году подтоплению подверглись 28 населенных пунктов, но последствия не были столь катастрофичными. Паводковая ситуация в 2016 году была стабильной», — напомнил глава региона.

На заседании также обсудили и ситуацию с недавними заторами на автодорогах из-за сильных снегопадов. В частности, было отмечено, что на территории края были перекрыты две федеральные и ряд региональных трасс, и только благодаря слаженности работы всех экстренных служб удалось избежать чрезвычайной ситуации.

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После совещания Владимир Пучков вручил спасателями Алтая государственные и ведомственные награды, а также ключи от новой спецтехники. В 18-й отряд федеральной противопожарной службы (село Павловск) передали пожарную автоцистерну. В 1-й отряд ФПС по Алтайскому краю (Барнаул) — пожарный коленчатый автоподъемник и пожарно-спасательный автомобиль легкого типа. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Барнаула получили на вооружение два снегохода и два снегоболотохода.

«Эти новые транспортные средства не раз помогут в решении трудных задач, которые приходится выполнять подразделениям МЧС России в ходе повседневной работы. Вся техника отвечает высшим стандартам качества и произведена на территории Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Пучков.

Что касается наград МЧС РФ, то за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил начальник испытательной пожарной лаборатории по Алтайскому краю, подполковник внутренней службы Алексей Колесников. Также за отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, личный вклад в развитие и совершенствование гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах медаль МЧС России «За отвагу на пожаре» получили начальник караула, старший лейтенант внутренней службы Иван Бобренев, начальник караула Евгений Демин, помощник начальника караула, старший прапорщик внутренней службы Александр Панов, начальник караула, старший лейтенант внутренней службы Александр Чернов. А медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» получили ветераны МЧС России Николай Зенин, Георгий Иркин и Борис Лепский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае — июне 2014 года на Алтае в связи с обильными осадками произошло наводнение, в воде оказались тысячи домов. Впоследствии региону пришлось вводить режим ЧС из-за гибели урожая в результате непогоды: погибло свыше 500 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур. Ущерб по прямым затратам составил около 1,5 млрд. рублей.

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