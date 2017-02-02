Четверг, 02 Февраля 2017 года
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В Свердловской области сошёл с рельсов поезд с углём

Происшествия
Пострадавших в результате аварии нет

Белоярский, Свердловская область, 2 февраля 2017, 06:02 — REGNUM  В Свердловской области в ночь на 2 февраля сошли с рельсов семь вагонов поезда с углём. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Авария произошла около 02:05 по местному времени (00:05 мск) на железнодорожной станции «Калюткино» в Белоярском ГО. «Произошёл сход семи вагонов с углём, без опрокидывания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что состав следовал по маршруту «Каменск-Уральский — Екатеринбург».

По информации МЧС пострадавших в результате аварии нет, угроза экологической безопасности отсутствует.

На месте происшествия в настоящее время работают два восстановительных поезда. График следования поездов не нарушен.

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