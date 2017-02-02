Под завалами рухнувшего завода в Индии может находиться до 30 человек

На данный момент известно о пятерых погибших и 17 пострадавших, спасательные работы будут проходить всю ночь

Канпур, Индия, , 02:32 — REGNUM В городе Канпур в индийском штате Уттар-Прадеш произошло обрушение строящегося кожевенного завода, погибло пять человек, передает Associated Press 2 февраля.

По информации спасателей, на данный момент известно о пятерых погибших и 17 пострадавших в результате обрушения шестиэтажного здания, под завалами может находиться до 30 человек. Спасательные работы будут проходить всю ночь.

Причина катастрофы пока не называется. По предварительной информации, обрушение могло произойти из-за нарушения правил строительства или использования некачественных материалов.

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