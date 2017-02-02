Заключённые в одной из тюрем США захватили в заложники охранников

Власти объявили режим ЧП в тюрьмах на всей территории штата Делавэр

Довер, США, , 01:43 — REGNUM Заключенные одной из тюрем в американском штате Делавэр устроили бунт, захватив в заложники нескольких охранников исправительного учреждения, передаёт Associated Press.

Сообщается, что инцидент произошёл вечером 1 февраля в тюрьме максимально строго режима James T. Vaughn Correctional Center в городе Смирна.

По предварительной информации, в заложниках находятся от трёх до пяти сотрудников учреждения. Поступали сообщения о задымлении на территории тюрьмы, на месте находятся несколько пожарных автомобилей.

В связи с произошедшим во все тюрьмах на территории Делавэра введён режим ЧП. Тем не менее, власти заявляют об отсутствии какой-либо угрозы для общественной безопасности.