Заключённые в одной из тюрем США захватили в заложники охранников
Власти объявили режим ЧП в тюрьмах на всей территории штата Делавэр
Довер, США, 2 февраля 2017, 01:43 — REGNUM Заключенные одной из тюрем в американском штате Делавэр устроили бунт, захватив в заложники нескольких охранников исправительного учреждения, передаёт Associated Press.
Сообщается, что инцидент произошёл вечером 1 февраля в тюрьме максимально строго режима James T. Vaughn Correctional Center в городе Смирна.
По предварительной информации, в заложниках находятся от трёх до пяти сотрудников учреждения. Поступали сообщения о задымлении на территории тюрьмы, на месте находятся несколько пожарных автомобилей.
В связи с произошедшим во все тюрьмах на территории Делавэра введён режим ЧП. Тем не менее, власти заявляют об отсутствии какой-либо угрозы для общественной безопасности.
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