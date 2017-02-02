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МО Карабаха сообщило о пленении азербайджанского военнослужащего

Происшествия
Уточняется, что в результате организованной антидиверсионной операции армянским силам, защищающим передовую линию, удалось взять в плен военнослужащего азербайджанской армии Эльнура Хусейна Заде 1995 г.р., родом из города Барда
Иллюстрация: Pinme.ru

Степанакерт, 2 февраля 2017, 00:20 — REGNUM  Военнослужащие Армии обороны Нагорного Карабаха во время пресечения диверсии азербайджанских ВС взяли в плен военнослужащего азербайджанской армии и нанеся противнику потери, отбросили его на исходные позиции. Об этом сообщает Министерство обороны Нагорного Карабаха.

«1 февраля около 15:00 на северном направлении (Талыш) линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана противник, воспользовавшись туманом, предпринял попытку диверсионно-разведывательного проникновения», — говорится в сообщении.

В нем также говорится, что передовые подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха, вовремя зафиксировав продвижение азербайджанских спецотрядов, прибегли к превентивным действиям и, нанеся противнику потери, отбросили его на исходные позиции.

Уточняется, что в результате организованной антидиверсионной операции армянским силам, защищающим передовую линию, удалось взять в плен военнослужащего азербайджанской армии Эльнура Хусейна Заде 1995 г.р., родом из города Барда.

Минобороны Карабаха отмечает, что, согласно достоверным данным, у противника как минимум один раненый, что официально подтверждено сообщением, распространенным сегодня Министерством обороны Азербайджана.

«Передовые подразделения АО НКР продолжают уверено выполнять поставленные боевые задачи по и готовы нейтрализовать любые наступательные операции», — говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана 1 февраля сообщило, что «при предотвращении азербайджанскими подразделениями провокации вражеским огнем был ранен военнослужащий срочной военной службы, сержант Исаев Рауф Мухаммед оглу».

В сообщении ведомства ничего не говорится о гибели или о пленении военнослужащих.

В последний раз военнослужащие Армии обороны Нагорного Карабаха брали в плен азербайджанских диверсантов в июле 2014 года. Тогда в ходе обезвреживания азербайджанской разведывательно-диверсионной группы двое её членов были задержаны, один — уничтожен.

29 декабря обвиняемые в диверсии граждане Азербайджана — Шахбазу Гулиеву и Дилхаму Аскерову были приговорены к 22 годам лишения свободы и к пожизненному заключению соответственно.

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