На учениях в США истребитель F-16 по ошибке открыл огонь по своим

В результате инцидента один военнослужащий погиб, ещё один получил ранения

Санта-Фе, США, , 00:19 — REGNUM В США истребителя F-16 во время учений ошибочно открыл огонь по своим, в результате чего один военнослужащий погиб, ещё один получил ранения, передаёт Associated Press.

Инцидент произошёл на базе ВВС США Холломан в штате Нью-Мексико. Сообщается, что пилот истребителя по ошибке выпустил ракету «воздух-земля». Двое пострадавших военнослужащих были доставлены в госпиталь, где один из них позднее скончался.

Как передаёт телеканал ABC, Пентагон инициировал расследование обстоятельств произошедшего.