По факту смертельного ДТП в Новой Москве возбуждено уголовное дело

В ДТП погибли девять человек

Москва, , 23:06 — REGNUM По факту смертельного ДТП в Новой Москве, в котором погибли девять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Москве.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на повороте с Варшавского шоссе на деревню Коротыгино. Легковой автомобиль Toyota, в котором ехали восемь человек, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «УАЗ», в котором ехали пятеро мигрантов. Известно, что мигранты следовали в Многофункциональный центр в деревне Сахарово для оформления документов.

В результате столкновения «УАЗ» загорелся. Всего в ДТП погибли девять человек. Трое были госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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