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На борту разбившегося в Конго вертолёта находились трое граждан Белоруссии

Происшествия
Ранее стало известно о крушении двух вертолётов Ми-24, участвовавших в военной операции против конголезской вооружённой группировки М23

Минск, 1 февраля 2017, 21:32 — REGNUM  На борту одного из вертолётов, разбившихся 31 января в Демократической Республике Конго, находились трое граждан Белоруссии, все они остались в живых, передаёт белорусский телеканал ОНТ.

«На борту одного из вертолётов, потерпевших крушение, были трое членов экипажа, граждан Белоруссии. Все они выжили при падении, в настоящее время находятся в госпитале в городе Гома. Их жизни ничего не угрожает», — сообщил телеканалу заведующий консульским отделом посольства России в Демократической Республике Конго Олег Илышев.

Представитель посольства также рассказал, что в районе Рутшуру провинции Северное Киву, где упали два вертолёта, были плохие погодные условия. «Туман, дождь, был сильный порывистый ветер», — отметил он.

Напомним, 31 января в СМИ появилась информация, что при катастрофе двух вертолётов Ми-24 в горном районе Демократической Республики Конго на границе с Руандой и Угандой погибли два российских вертолётчика. Ещё один российский пилот, как сообщалось, попал в плен к конголезской незаконной вооружённой группировке М23, в военной операции против которой и участвовали вертолёты.

В посольстве России между тем опровергли данную информацию, заявив, что российских граждан на борту разбившихся вертолётов не было.

В свою очередь, агентство Reuters сообщало, что боевики М23 захватили в плен четырёх членов экипажа военного вертолёта, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго. По информации агентства, трое из них погибли от пыток. При этом подробностей о гражданстве погибших не приводилось.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: В Конго при крушении двух Ми-24 погибли два российских вертолетчика

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