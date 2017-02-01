Два гражданина Бангладеш пытались вплавь добраться до побережья Сингапура

Задержанным грозит до шести месяцев тюремного заключения и не менее трех ударов тростью

Сингапур, , 21:04 — REGNUM Береговая охрана Сингапура арестовала двух граждан Бангладеш, которые незаконно пересекли границу и пытались вплавь добраться до побережья Сингапура, сообщает 1 февраля CNA.

Двое мужчин в возрасте 36 и 37 лет попытались вплавь добраться до сингапурского района Вудлендс, который расположен у границы с Малайзией. Примерно в 01:45 они были задержаны сотрудниками береговой охраны.

Напомним, незаконный въезд в Сингапур предусматривает тюремное заключение сроком до шести месяцев, штраф в размере до $1 тыс. 400 и не менее трех ударов тростью.

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