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В ЮАР умерли 94 психически больных пациента из-за отсутствия должного ухода

Происшествия
Около 1 тыс. 300 пациентов направили в нелицензированные учреждения

Кейптаун, 1 февраля 2017, 20:28 — REGNUM  По крайней мере 94 человека с психиатрическими заболеваниями умерли в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в прошлом году из-за отсутствия надлежащего ухода, сообщает 1 февраля Reuters.

94 пациента находились в нелицензированных учреждениях, в которых отсутствовал необходимый уход. Люди погибали от обезвоживания, эпилепсии, сердечных приступов, диареи.

Данное происшествие вызвало негодование общественности.

Все остальные пациенты с психиатрическими заболеваниями будут переведены из 27 нелицензированных учреждений обратно в госпитали.

Напомним, в прошлом году около 1 тыс. 300 человек, страдающих психическими заболеваниями, были переведены из поликлиник Life Healthcare Group в благотворительные учреждения. Данный шаг был предпринят по причине снижения финансирования медицинского обслуживания в провинции Гаутенг, одной из наиболее экономически развитых провинций ЮАР.

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