На границе между Нигерией и Камеруном произошло нападение на персонал ООН

Пять человек были убиты

Абуджа, , 19:11 — REGNUM Вооруженная группа совершила нападение на технический персонал ООН, который проводил работы вдоль границы между Нигерией и Камеруном, говорится в заявлении Отделения ООН для Западной Африки (ЮНОВА), сообщает 1 февраля Reuters.

Пять человек были убиты, еще несколько получили ранения.

Нападение произошло 31 января примерно в 14:00 по местному времени недалеко от камерунского пограничного города Конша.

Напомним, 23 января было совершено нападение на лагерь миротворцев ООН в Мали, в результате которого погиб один человек, еще восемь получили ранения

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