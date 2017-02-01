На границе между Нигерией и Камеруном произошло нападение на персонал ООН
Абуджа, 1 февраля 2017, 19:11 — REGNUM Вооруженная группа совершила нападение на технический персонал ООН, который проводил работы вдоль границы между Нигерией и Камеруном, говорится в заявлении Отделения ООН для Западной Африки (ЮНОВА), сообщает 1 февраля Reuters.
Пять человек были убиты, еще несколько получили ранения.
Нападение произошло 31 января примерно в 14:00 по местному времени недалеко от камерунского пограничного города Конша.
Напомним, 23 января было совершено нападение на лагерь миротворцев ООН в Мали, в результате которого погиб один человек, еще восемь получили ранения
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