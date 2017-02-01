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«Черноморнефтегаз» ничего не знает об обстреле украинского АН-26 с буровых

Происшествия
Министерство обороны Украины утверждает, что с буровых вышек в Черном море, принадлежащих «Черноморнефтегазу» был обстрелян украинский военно-транспортный самолет Ан-26

Симферополь, 1 февраля 2017, 19:00 — REGNUM  Компания «Черноморнефтегаз» прокомментировала заявление украинских властей о якобы имевшем месте обстреле украинского транспортного самолета Ан-26 с российских буровых вышек в Черном море. Соответствующее заявление распространила пресс-служба «Черноморнефтегаза».

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко и министр обороны этой страны Степан Полторак заявили, что украинский военно-транспортный самолет АН-26 якобы подвергся обстрелу из стрелкового оружия с буровых вышек в Черном море, которые принадлежат «Черноморнефтегазу».

Однако, в этой компании заявили, что не располагают информацией о данном инциденте. «У нас никакой информации нет, первый раз слышим об этой ситуации», — заявила пресс-служба «Черноморнефтегаза».

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Украины: украинский Ан-26 был обстрелян с территории России

Читайте развитие сюжета: Штаб ЧФ: «Обстрел» украинского самолета Ан-26 — ложь и провокация Киева

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