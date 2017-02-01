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Минобороны Украины: украинский Ан-26 был обстрелян с территории России

Происшествия
Из стрелкового оружия

Киев, 1 февраля 2017, 18:39 — REGNUM  Министерство обороны Украины утверждает, что транспортный самолет Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины Ан-26 был обстрелян в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сегодня, 1 февраля, заявил министр обороны Украины Степан Полторак. Свое заявление он опубликовал в своем Facebook.

«1 февраля во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26», — пишет Полторак.

Министр обороны Украины утверждает, что в результате обстрела экипаж украинского самолета не пострадал, но самому самолету были нанесены повреждения. Полторак уточняет, что после возвращения Ан-26 на аэродром на его фюзеляже нашли трехсантиметровое пулевое отверстие.

Полторак даже приложил фотографию пулевых отверстий. Министр обороны Украины Полторак доложил об инциденте президенту Украины Петру Порошенко.

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