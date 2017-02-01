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Украина обвиняет ВС России в обстреле военного самолета над Черным морем

Происшествия
Во время полета экипаж ничего не почувствовал

Киев, 1 февраля 2017, 18:28 — REGNUM  Сегодня, 1 февраля, в районе Одесского газового месторождения с буровых вышек российские военные обстреляли украинский транспортный самолет ВМС ВС Ан-26. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook, передает ИА REGNUM.

«В результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания», — написал министр.

По его словам, самолет выполнял тренировочный полет. Кроме того, экипажем была обнаружена и зафиксирована работа радиолокационной станции ВС Российской Федерации в активном режиме, которая обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

После возвращения летательного аппарата на аэродром во время внешнего осмотра самолета обнаружено 3-см пулевое отверстие — последствия обстрела самолета из стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января командование ВМС ВС Украины обвинило российских снайперов, которые расположены на буровой платформе «Черноморнефтегаза» в обстреле водолазного судна «Почаев» ВМС ВС Украины. Позже один из представителей руководства силовых структур Российской Федерации заявлял о том, что водолазное судно ВМС Украины «Почаев» проводило обстрел буровых платформ «Черноморнефтегаза». Командование ВМС ВСУ заявило, что «все было с точностью до наоборот».

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