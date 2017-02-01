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Пресс-секретарь Порошенко: украинский самолет обстрелян над Черным морем

Происшествия
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Киев, 1 февраля 2017, 18:21 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что украинский военно-транспортный самолет во время учебного полета над Черным морем был обстрелян. Соответствующее заявление Цеголко опубликовал сегодня, 1 февраля, в своем Facebook.

«Сегодня во время тренировочного полёта в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолёт. Об этом Президенту доложил министр обороны Степан Полторак», — написал Цеголко.

Он уточнил, что инцидент имел место в районе Одесского газового месторождения.

Кто именно обстрелял украинский военно-транспортный самолет, Цеголко не уточнил.

По его словам, никто из экипажа украинского самолета не пострадал.

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Авиапроисшествия
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