Пресс-секретарь Порошенко: украинский самолет обстрелян над Черным морем

Киев, , 18:21 — REGNUM Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что украинский военно-транспортный самолет во время учебного полета над Черным морем был обстрелян. Соответствующее заявление Цеголко опубликовал сегодня, 1 февраля, в своем Facebook.

«Сегодня во время тренировочного полёта в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолёт. Об этом Президенту доложил министр обороны Степан Полторак», — написал Цеголко.

Он уточнил, что инцидент имел место в районе Одесского газового месторождения.

Кто именно обстрелял украинский военно-транспортный самолет, Цеголко не уточнил.

По его словам, никто из экипажа украинского самолета не пострадал.