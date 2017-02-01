Пресс-секретарь Порошенко: украинский самолет обстрелян над Черным морем
Неизвестно кем
Киев, 1 февраля 2017, 18:21 — REGNUM Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что украинский военно-транспортный самолет во время учебного полета над Черным морем был обстрелян. Соответствующее заявление Цеголко опубликовал сегодня, 1 февраля, в своем Facebook.
«Сегодня во время тренировочного полёта в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолёт. Об этом Президенту доложил министр обороны Степан Полторак», — написал Цеголко.
Он уточнил, что инцидент имел место в районе Одесского газового месторождения.
Кто именно обстрелял украинский военно-транспортный самолет, Цеголко не уточнил.
По его словам, никто из экипажа украинского самолета не пострадал.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Мадридские фанаты — украинскому футболисту: «Мерзавец, вон отсюда!»
NB!
01.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 1 февраля
NB!
01.02.17
Нагорный Карабах: Баку может перейти к тактике «малых войн»
NB!
01.02.17
Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе
NB!
01.02.17
В Казахстане резко выросло число экстремистских сайтов на казахском языке
NB!
01.02.17
Глава МИД Эстонии: Путина можно запугать
NB!
01.02.17
Совфед одобрил декриминализацию «шлепков»
NB!
01.02.17
«Пусть Европа анализирует»: Россия сократит прокачку по Nord Stream и OPAL
NB!
01.02.17
Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
NB!
01.02.17
«Садитесь! Два!». Запись в школы Екатеринбурга обрушила сайт госуслуг
NB!
01.02.17
Украина – Польше: Бандеровцы — наше прошлое, настоящее и будущее
NB!
01.02.17
Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»
NB!
01.02.17
В Петербурге хотят запретить несогласованные «встречи с депутатами»
NB!
01.02.17
Режиссёр фильма об ЛГБТ судила детский конкурс от калининградского Минобра
NB!
01.02.17
Совет Федерации обратится к Верховной раде с призывом прекратить агрессию
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
NB!
01.02.17
«Мир не должен медлить с приказом прекратить огонь по Донбассу»
NB!
01.02.17
Продать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
NB!
01.02.17
«Мужчины рискуют не дожить до пенсии»