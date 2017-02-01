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По отравлению клиентов отеля «Прибалтийская» в Петербурге идет следствие

Происшествия
Точное количество отравившихся устанавливается

Санкт-Петербург, 1 февраля 2017, 18:16 — REGNUM  Более 40 человек из числа постояльцев гостиницы Park Inn by Radisson «Прибалтийская» в Санкт-Петербурге пострадало от пищевого отравления. Органы СКР уже расследуют возбужденное по факту ЧП уголовное дело.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, специалистами ведомства проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления постояльцев гостиницы «Прибалтийская» в Василеостровском районе города.

С подозрением на острую кишечную инфекцию были госпитализированы несколько постояльцев известного отеля на улице Кораблестроителей. «Факт отравления кишечной инфекцией подтвердился», — сообщили в Роспотребнадзоре. Точное число пострадавших пока уточняется.

Тем временем следственными органами СКР по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное ранее органами МВД по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По версии следствия, с 27 января по 1 февраля 2017 года в гостинице «Прибалтийская» неустановленными лицами были нарушены санитарно-эпидемиологические правила, что повлекло отравление более 40 потерпевших. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

«Следователями совместно с представителями Роспотребнадзора произведен осмотр гостиницы, изъяты образцы пищи, посуды, пробы с поверхности постельного белья, а также необходимые документы», — отметили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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