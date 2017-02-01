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Виновник взрыва газа в воронежской многоэтажке получил условный срок

Происшествия
Мужчина полностью признал свою вину

Воронеж, 1 февраля 2017, 18:05 — REGNUM  В Воронеже суд вынес приговор по громкому уголовному делу о взрыве газа в девятиэтажном жилом доме на улице Космонавтов в январе 2015 года. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская 1 февраля, Советский районный суд признал виновным по этому делу 26-летнего уроженца Приморского края.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в жилой многоэтажке в Воронеже прогремел вечером 11 января. За взрывом последовал пожар. В результате погибла хозяйка квартиры, в которой и произошел взрыв, еще одна женщина получила ожоги. Огнем было повреждено несколько квартир — общий материальный ущерб оценивается в 24 млн рублей.

Обвиняемым по уголовному делу проходил 26-летний мужчина — уроженец Приморского края. Как установлено судом и следствием, он выполнял работы по установке натяжных потолков — действовал он при этом самостоятельно и неофициально.

Согласно материалам дела, 11 января 2016 года он пришел в квартиру №54 дома №53 по улице Космонавтов, где должен был установить натяжные потолки. С собой он принес тепловую пушку и газовый баллон емкостью 12 литров, которые оставил в квартире. Из-за резкого перепада температуры внутри баллона изменилось давление, произошла деформация и последовал взрыв, а затем пожар.

Следствие длилось почти год — за это время было осмотрено более 20 квартир, допрошено более сотни свидетелей, проведены экспертизы.

Обвиняемый признал свою вину и дал подробные показания.

Советский суд принял решение назначить мужчине наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года. Приговор может быть обжалован в десятидневный срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о взрыве в жилом доме в Воронеже передано в суд

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