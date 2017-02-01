Житель Нижнего Новгорода «украл» муниципальную котельную

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

Нижний Новгород, , 17:58 — REGNUM В Нижнем Новгороде 45-летний местный житель обвиняется в присвоении и продаже здания муниципальной котельной. Мужчине предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данными областной прокуратуры, мужчина обманом приобрел права на здание неэксплуатируемой котельной, находящейся на балансе администрации района.

Заполучив здание, обвиняемый составил фиктивные документы, подтверждающие факт купли-продажи здания, и официально зарегистрировал право собственности на него.

После этого мужчина продал здание за 1 млн рублей своим знакомым предпринимателям, которые провели в бывшей котельной ремонт и открыли там столовую.

В результате противоправных действий мошенника администрации района причинен ущерб на сумму почти 4 млн рублей, предпринимателям — на сумму 1млн рублей.

В ходе расследования на здание бывшей котельной наложен арест. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.