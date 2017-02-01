На Керченской паромной переправе не ждут обледенения пролива
Паромы работают в обычном режиме
Симферополь, 1 февраля 2017, 17:42 — REGNUM Некоторые паромы Керченской паромной переправы имеют «ледовый класс» и могут работать в условиях обледенения, но оператор переправы ООО «Морская дирекция» не ожидает, что Керченский пролив замёрзнет.
«Ледовую обстановку ещё не объявили, а дальше мы ждём потепление», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Морской дирекции».
«Ледовый класс» имеют паромы «Крым», «Ейск», «Штоколов».
Как сообщало ИА REGNUM, у восточного побережья Крыма замёрзло Азовское море на участке от Арабатской стрелки до Керчи.
Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Крыма замёрзло Азовское море
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