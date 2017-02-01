Пять человек погибли при обрушении многоэтажного здания в Индии

Причины обрушения пока не установлены

Канпур, Индия, , 17:37 — REGNUM Пять человек погибли при обрушении строящегося многоэтажного здания на севере Индии, под завалами могут находиться до 50 рабочих, сообщает 1 февраля Associated Press.

Обрушение шестиэтажного здания произошло в Канпуре. Город расположен в штате Уттар-Прадеш. В поисково-спасательных работах будут принимать участие военнослужащие, сказал представитель местной администрации Каушал Радж Шарма.

Причины обрушения пока не установлены.

Напомним, в 2013 году 74 человека погибли при обрушении восьмиэтажного здания в западном индийском городе Мумбаи.

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