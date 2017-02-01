Владимирский таксист подозревается в изнасиловании двух мальчиков

Владимир, , 17:21 — REGNUM Во Владимирской области в отношении 62-летнего водителя такси возбуждены уголовное дело об изнасиловании двух несовершеннолетних мальчиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, таксист подозревается в совершении преступлений по статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего) и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».

Потерпевшими по делу признаны два мальчика 13 и 14 лет. По версии следствия, мужчина приглашал знакомых детей покататься с ним в машине, а после останавливался в безлюдном месте и насиловал их. Последний случай произошел 15 января.

«Подозреваемый сначала располагал к себе ребенка, угощал спиртным, а затем, используя детскую незрелость и беспомощное психологическое состояние, склонял к вступлению в близкий контакт», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом мужчина уже был осужден за изнасилование. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи не исключают, что в деле будут и другие эпизоды.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2017 года во Владимирской области также было возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который изнасиловал свою 12-летнюю дочь.

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