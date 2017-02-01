У берегов Крыма замёрзло Азовское море

По словам очевидцев, льдом скованы бухты от Арабатской стрелки до Керчи

Симферополь, , 17:17 — REGNUM На восточном побережье Крыма из-за морозов ниже десяти градусов замёрзло Азовское море. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал житель полуострова Роман Песочинский.

«Бухты начали замерзать постепенно где-то два дня назад, от Арабатской стрелки до Керчи. На Арабатской стрелке вода замёрзла четыре дня назад. Последний раз такое произошло в 2014 году, а в 2015 и 2016 море не замерзало вообще», — рассказал Песочинский.

По прогнозу погоды в ближайшие дни ожидается оттепель — лёд продержится недолго. «Завтра оттепель и февральские окна, в пятницу подует Южный ветер, и унесёт лёд», — считает крымчанин.

Роман Песочинский фотографировал, как замерзает Азовское море, в течение нескольких дней и опубликовал «хронологию» в соцсетях. Сейчас его фото активно публикуют российские СМИ.

Полностью Азовское море замерзает с приблизительной периодичностью в семь лет.

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