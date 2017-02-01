СМИ: число жертв ДТП в Новой Москве возросло до девяти человек

Москва, , 17:05 — REGNUM Число погибших в смертельном дорожно-транспортном происшествии в Новой Москве возросло до девяти человек. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Ранее сообщалось о восьми погибших и четверых пострадавших. Теперь стало известно, что в ДТП выжили только три человека, девять — погибли.

Уточняется, что ДТП произошло на повороте с Варшавского шоссе на деревню Коротыгино. Столкнулись автомобиль «УАЗ» и Toyota. В результате столкновения «УАЗ» загорелся, внутри оказались заблокированные люди.

Для эвакуации раненных вылетели два спасательных вертолета.

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