В Саратове бывший главврач больницы подозревается в присвоении 3,4 млн

Саратов, , 16:45 — REGNUM По материалам, поступившим из прокуратуры, в отношении бывшего главного врача одной из больниц Саратова возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

По данным следствия, в период с 2012 по 2016 годы главный врач одной из больниц города, используя свое служебное положение, присвоил себе свыше 3,4 млн рублей, предназначенных для выплаты заработной платы 11 сотрудникам, которые фактически не исполняли свои трудовые обязанности. Присвоенными денежными средствами бывший работник лечебного учреждения распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.