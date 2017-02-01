Подключение к сетям новгородского долгостроя вылилось в уголовное дело

Фиктивные договоры с фирмами-посредниками на 15 млн рублей заключило неустановленное лицо из числа руководителей «Новгородского водоканала»

Великий Новгород, , 16:38 — REGNUM В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Как сообщили сегодня, 1 февраля, ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, речь идёт о событиях 2011−2012 года и касается подключения к сетям водоснабжения и водоотведения новгородского долгостроя — микрорайона «Аркажская слобода».

По версии следствия, неустановленным лицом из числа руководства МУП «Новгородский водоканал» были заключены договоры подряда с двумя фирмами — ООО «Анжела» и ООО «Вектор». На счета этих организаций было перечислено около 15 млн рублей за работы, которые ими фактически не выполнялись.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Аркажская слобода» в Великом Новгороде строится с 2011 года. В конце 2016 года в микрорайоне сдали в эксплуатацию только первые четыре дома.

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