Среда, 01 Февраля 2017 года
16:32:25 МСК

Размер взятки в Зауралье вырос в 22 раза

Происшествия
Самыми коррумпированными отраслями оказались финансово-кредитная деятельность, агропромышленный комплекс, земельные отношения и ЖК

Курган, 1 февраля 2017, 16:18 — REGNUM  В Курганской области растет размер взяток и показатель бытовых преступлений выше среднероссийского в три раза. Но в целом на 13% сократилось число преступлений, сообщил начальник УМВД России по Курганской области полковник полиции Олег Ильиных на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ильиных отметил, что 2016 год прошел в условиях реформирования и оптимизации ведомства. В структуре УМВД созданы управления по контролю за оборотом наркотиков и вопросам миграции. При этом общая численность личного состава УМВД сократилась на 412 человек. В настоящее время в органах внутренних дел Зауралья трудятся 5 тыс. 814 человек.

Причем общее количество зарегистрированных в Зауралье преступлений сократилось в минувшем году на 13,1% (19 тысяч 353), также уменьшилось число погибших и получивших тяжкие увечья от преступных посягательств — на 18,5% (с 319 до 260). Стало меньше убийств (со 136 до 95), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 231 до 183), на 13,7% меньше зарегистрировано изнасилований. Однако остается высоким показатель «бытовых» преступлений по 116 и 117 УК РФ — побои и истязания. Их приходится 400 на 100 тысяч человек, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 141 на 100 тысяч.

Сотрудниками ОВД предварительно расследовано 78 тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп. Это в 5,6 раза больше аналогичного показателя 2015 года. Пресечена деятельность 37 лидеров и активных участников организованных преступных группировок.

Что касается декриминализации сферы экономики, то общими усилиями выявлено и пресечено 728 преступлений экономической направленности. К уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечены 64 лица. Самыми коррумпированными отраслями стали финансово-кредитная деятельность, агропромышленный комплекс, земельные отношения и ЖКХ. В 2016 году средний размер взятки в Курганской области увеличился с 5 тыс. до 113 тыс. рублей. Возмещен ущерб на сумму 249 млн рублей.

На территории Зауралья в 2016 году было зарегистрировано 1466 наркопреступлений, из них сотрудниками полиции выявлено 1189. Почти 900 наркопреступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота изъято более 51-го килограмма наркотических средств.

На 15% сократилось общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 4,9% — количество подростков, допустивших противоправные деяния. Число дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 5,9%, при этом на 21,2% сократилось количество людей, погибших в автодорожных происшествиях и на 4,3% — получивших ранения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Баку может перейти к тактике «малых войн»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
01.02.17
Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
В Казахстане резко выросло число экстремистских сайтов на казахском языке
АстанаКазахстан Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
01.02.17
Глава МИД Эстонии: Путина можно запугать
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
01.02.17
Госкомрегистр: Ситуация с застройкой Ялты — критичная
СимферопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
Совфед одобрил декриминализацию «шлепков»
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители
МоскваРоссия Единый государственный экзамен Культура
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
МоскваРоссия Новые денежные знаки Банка РФ Экономика
NB!
01.02.17
Минтруд «регионализирует» МРОТ за три года
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
01.02.17
«Садитесь! Два!». Запись в школы Екатеринбурга обрушила сайт госуслуг
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
01.02.17
Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
01.02.17
В Петербурге хотят запретить несогласованные «встречи с депутатами»
Санкт-ПетербургРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
01.02.17
Режиссёр фильма об ЛГБТ судила детский конкурс от калининградского Минобра
КалининградРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Культура
NB!
01.02.17
Совет Федерации обратится к Верховной раде с призывом прекратить агрессию
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
01.02.17
Барнаул готовится «поплыть» в паводок
БарнаулРоссия Паводок Происшествия
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
«Мужчины рискуют не дожить до пенсии»
ЯкутскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
ещё главное