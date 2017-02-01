СМИ: в результате ДТП в Новой Москве погибли восемь человек

При столкновении одна из машин загорелась

Москва, , 16:18 — REGNUM Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Новой Москве. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Сообщается, что два легковых автомобиля столкнулись на повороте в сторону деревни Коротыгино. По предварительным данным, в результате ДТП погибли восемь человек, ранения получили четверо.

Уточняется, что после столкновения одна из машин загорелась.