В Латвии увеличилось число погибших на рабочих местах

Рига, , 15:48 — REGNUM В Латвии в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось количество несчастных случаев со смертельным исходом на рабочих местах, сообщает LETA. Согласно информации Госинспекции по труду (ГИТ), если в 2015 году в Латвии на рабочих местах было зафиксировано 26 случаев с летальным исходом, то в 2016 году — 31. Стоит отметить, что цифра — не окончательная, она может вырасти с учетом того, что 14 случаев пока расследуются.

Министерство благосостояния отмечает, что увеличилось также и количество нетяжелых несчастных случаев. В 2015 году в Латвии было зафиксировано 1539 нетяжелых несчастных случаев на работе, а в 2016 году, по предварительным данным — 1585.

Также стало известно, что в 2016 году чаще всего несчастные случаи происходили в обрабатывающей промышленности — 545. А наибольшее количество несчастных случаев с летальным исходом зафиксировано в транспортной отрасли — 10. При этом семь из десяти таких случаев произошли, когда работник находился за пределами Латвии.

В 2016 году немного сократилось количество впервые подтвержденных профессиональных болезней. Если в 2015 году профессиональные болезни впервые были констатированы у 1154 человек, то в 2016 году — у 1123 человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии ежедневно констатируется по меньшей мере четыре ЧП на рабочем месте, когда работники получают серьезные производственные травмы. Согласно данным ГИТ, около 50% таких случаев — это переломы и ушибы. Однако, половина травм квалифицируется как тяжелые и опасные для жизни.

Стоит добавить, что правительство Латвии еще в январе 2016 года одобрило разработанные Министерством благосостояния основные принципы политики охраны труда на 2016−2020 годы, в которых предусмотрено, что к 2020 году количество несчастных случаев на работе с летальным исходом и тяжелыми последствиями должно уменьшиться на 10%.

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