Среда, 01 Февраля 2017 года
16:29:30 МСК

В Латвии увеличилось число погибших на рабочих местах

Происшествия
В 2016 году был зафиксирован 31 случай с летальным исходом

Рига, 1 февраля 2017, 15:48 — REGNUM  В Латвии в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось количество несчастных случаев со смертельным исходом на рабочих местах, сообщает LETA. Согласно информации Госинспекции по труду (ГИТ), если в 2015 году в Латвии на рабочих местах было зафиксировано 26 случаев с летальным исходом, то в 2016 году — 31. Стоит отметить, что цифра — не окончательная, она может вырасти с учетом того, что 14 случаев пока расследуются.

Министерство благосостояния отмечает, что увеличилось также и количество нетяжелых несчастных случаев. В 2015 году в Латвии было зафиксировано 1539 нетяжелых несчастных случаев на работе, а в 2016 году, по предварительным данным — 1585.

Также стало известно, что в 2016 году чаще всего несчастные случаи происходили в обрабатывающей промышленности — 545. А наибольшее количество несчастных случаев с летальным исходом зафиксировано в транспортной отрасли — 10. При этом семь из десяти таких случаев произошли, когда работник находился за пределами Латвии.

В 2016 году немного сократилось количество впервые подтвержденных профессиональных болезней. Если в 2015 году профессиональные болезни впервые были констатированы у 1154 человек, то в 2016 году — у 1123 человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии ежедневно констатируется по меньшей мере четыре ЧП на рабочем месте, когда работники получают серьезные производственные травмы. Согласно данным ГИТ, около 50% таких случаев — это переломы и ушибы. Однако, половина травм квалифицируется как тяжелые и опасные для жизни.

Стоит добавить, что правительство Латвии еще в январе 2016 года одобрило разработанные Министерством благосостояния основные принципы политики охраны труда на 2016−2020 годы, в которых предусмотрено, что к 2020 году количество несчастных случаев на работе с летальным исходом и тяжелыми последствиями должно уменьшиться на 10%.

Читайте ранее в этом сюжете: Самые опасные отрасли труда в Латвии — сельское и лесное хозяйство

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Производственный травматизм и охрана труда
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
В Казахстане резко выросло число экстремистских сайтов на казахском языке
АстанаКазахстан Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
01.02.17
Глава МИД Эстонии: Путина можно запугать
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
01.02.17
Госкомрегистр: Ситуация с застройкой Ялты — критичная
СимферопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
Совфед одобрил декриминализацию «шлепков»
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
«Пусть Европа анализирует»: Россия сократит прокачку по Nord Stream и OPAL
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
МоскваРоссия Новые денежные знаки Банка РФ Экономика
NB!
01.02.17
Минтруд «регионализирует» МРОТ за три года
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
01.02.17
«Садитесь! Два!». Запись в школы Екатеринбурга обрушила сайт госуслуг
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
01.02.17
Станислав СтремидловскийУкраина – Польше: Бандеровцы — наше прошлое, настоящее и будущее
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
01.02.17
В Петербурге хотят запретить несогласованные «встречи с депутатами»
Санкт-ПетербургРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
01.02.17
Режиссёр фильма об ЛГБТ судила детский конкурс от калининградского Минобра
КалининградРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Культура
NB!
01.02.17
Совет Федерации обратится к Верховной раде с призывом прекратить агрессию
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
01.02.17
Барнаул готовится «поплыть» в паводок
БарнаулРоссия Паводок Происшествия
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
«Мир не должен медлить с приказом прекратить огонь по Донбассу»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
«Мужчины рискуют не дожить до пенсии»
ЯкутскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
01.02.17
Валерий РокотовКто снял «лучший фильм нашей жизни»
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
ещё главное