В ДТП со скорой помощью при подъезде к Северодвинску пострадал 1 человек

Архангельск, , 15:04 — REGNUM 1 февраля в 09:15 на 6 километре автодороги «Подъезд к городу Северодвинск от автодороги М-8» произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. По предварительной информации, 38-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», при повороте налево не уступила дорогу автомобилю скорой медицинской помощи «Мерседес», который двигался в попутном направлении со стороны города Архангельска в сторону города Северодвинска по встречной полосе, с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ-2110» получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель и пассажиры автомобиля «Мерседес» не пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3.2 ПДД РФ, при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда. За нарушение данного пункта грозит административное наказание вплоть до лишения права управления на 3 месяца.