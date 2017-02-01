В Стамбуле полицейский угрожает самоубийством в психбольнице

Вооружённый полицейский заперся в одной из палат психиатрической клиники

Стамбул, Турция, , 15:02 — REGNUM В Стамбуле вооружённый полицейский заперся в одной из палат психиатрической клиники, взяв сотрудников медицинского центра в заложники, сообщает телеканал HaberTurk.

По предварительным данным, у него в заложниках могут находиться несколько врачей. Мужчина угрожает совершить самоубийство. Полиция ведёт переговоры с преступником.

Уточняется, что местом инцидента стал комплекс медицинского факультета университета Джеррахпаша, где расположена психиатрическая клиника.