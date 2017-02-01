В Чувашии лаборантка упала в камеру с кипятком

Чебоксары, , 14:59 — REGNUM В Чувашии проводится доследственная проверка по факту ЧП на одном из промышленных предприятий. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК, ЧП произошло сегодня, 1 февраля в Новочебоксарске.

«41-летняя лаборантка упала в нишу пропарочной камеры, где температура воды составляла около 100 градусов по Цельсию. В результате она получила ожоги на 45% поверхности тела», — сказал Олег Дмитриев.

На крики женщины прибежали другие работники предприятия, которые и помогли женщине помогли выбраться из камеры. Она госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, с целью установления тяжести вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будет дана правовая оценка вопросам исполнения требований законодательства об охране труда и техники безопасности, также будут установлены причины происшествия.

Отметим, что ранее резонансное ЧП произошло в 2015 году в Чебоксарском районе: 49-летняя женщина облила мужа кипятком. По версии следствия, в полночь 4 мая 2015 года после ссоры с супругом женщина вскипятила 15 литров воды и вылила кипяток на спящего супруга. В результате получены ожоги около 75% поверхности тела. Обвиняемая на момент преступления была пьяна.