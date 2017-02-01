Задержаны 4 жителей Архангельска по подозрению в мошенничестве с квартирой

Архангельск, , 14:45 — REGNUM Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержаны четверо жителей областного центра по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по АО и НАО.

По версии следствия, обвиняемые, действуя по предварительному сговору, в конце 2016 года реализовали план хищения квартиры стоимостью 1, 5 млн рублей, расположенной на проспекте Ленинградский в городе Архангельске. Они подделали паспорт мужчины, проживавшего в указанной квартире, вклеив в него фотографию одного из соучастников преступления. Реализуя преступный умысел, обвиняемые приватизировали квартиру и продали ее. В результате их мошеннических действий потерпевший лишен права собственности на принадлежащую ему квартиру, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере.

В отношении подозреваемых судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Указанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе допроса отдельные обвиняемые свою вину в мошенничестве признали.

В настоящее время продолжается сбор доказательственной базы. По факту безвестного исчезновения мужчины, лишившегося квартиры, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Принимаются меры к установлению его местонахождения и обстоятельств исчезновения потерпевшего.