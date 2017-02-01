Пассажиры замёрзшего автобуса Сочи-Баку ждут выезда в пункте обогрева

Они ждут окончания ремонта замерзшего на трассе транспорта

Ставрополь, , 14:37 — REGNUM



Пассажиры замерзшего на трассе в Ставропольском крае рейсового автобуса маршрута «Сочи — Баку» всё еще ожидают окончания ремонта автобуса в пункте обогрева. Всего греются 20 пассажиров и два водителя.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, люди размещены в детском саду села Стародубского. Там организован пункт обогрева.

Людям обеспечено горячее питание. Они ждут окончания ремонта рейсового автобуса. На месте ремонта дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня ночью при очень низкой температуре в районе села Стародубское трассы Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды в частном автобусе «Мерседес» замерзла солярка. Двадцать пассажиров, включая двоих детей, пришлось срочно размещать в ближайшем детском саду №32 «Пчелка» села Стародубское.

Как уточнили в ГИБДД, автобус замерзал быстро при температуре ниже 15 градусов мороза. Оперативные службы были вызваны оперативно, поэтому людей стали быстро эвакуировать. Первыми в патрульные автомобили госавтоинспекторов пересадили греться семьи двух детей шести и восьми лет.

Сегодня температура воздуха в крае выше. По краю она не опускается ниже 10 градусов мороза. Накануне, градусник показывал до минус 18.

По окончании ремонта автобуса люди смогут вернуться в салон и продолжить движение по маршруту.

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