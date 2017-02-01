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Во Владимирской области воспитанники детдома ограбили и избили прохожего

Происшествия
После нападения житель Мурома перенес несколько операций
Нападение
Иллюстрация: Pixabay.com
Нападение

Владимир, 1 февраля 2017, 14:32 — REGNUM  В городе Муром (Владимирская область) возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» в отношении четырех воспитанников местного детского дома. Как сообщили ИА REGNUM, подростки напали на 27-летнего жителя, ограбили его и нанесли несколько ударов отверткой.

Нападение произошло вечером 28 января. По версии следствия, четыре подростка в возрасте от 15 до 17 лет напали на 27-летнего жителя Мурома, который возвращался с работы. Нападавшие избили прохожего ногами, а один из подростков ударил его несколько раз отверткой. После подозреваемые забрали у жертвы часы, мобильный телефон, деньги и банковскую карту. Общая стоимость награбленного составили 46 тысяч рублей.

«Потерпевший был доставлен в местную клинику, где ему проведено несколько операций. Сейчас его состояние стабилизировалось, эксперты оценили вред, причиненный здоровью пострадавшего, как тяжкий», — говорится в сообщении пресс-службы.

В этот же вечер нападавшие были задержаны. Ими оказались воспитанники детского дома. Трое из них пока находятся под подпиской о невыезде. Меру пресечения четвертого подростка, который и орудовал отверткой, выберет суд. Следователи настаивают на заключении под стражу. Этому способствует и то, что ранее подозреваемый уже был судим за кражу.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM отмечает, что в последнее время во Владимирской области участились случаи проявления подростковой жестокости. К примеру, 24 января сообщалось, что в Александрове группа одиннадцатилетних школьниц жестоко избила свою одноклассницу, которая недавно перевелась в школу. У пострадавшей было выбито несколько зубов. Кроме того, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и многочисленные гематомы. Причем, удары обидчицы наносили в основном в область головы.

Также ранее следователи занимались другим делом — в областном центре три подростка 13 и 15 лет в течение двух дней лазили через забор на территорию психоневрологического интерната и избивали пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирская обл.: 11-летние девочки выбили зубы своей однокласснице

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